António Ramalho: Uma liderança de polémicas que termina com lucros

Ao longo de quase seis anos na presidência do Novo Banco, António Ramalho lidou com polémicas como a das injeções de capital e casos como o das escutas que envolveram Vieira. Termina a liderança com os primeiros lucros da instituição.

António Ramalho: Uma liderança de polémicas que termina com lucros









