Auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco conhecida até fim do mês

A auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco deverá ser entregue no Parlamento até ao final deste mês. A informação é avançada esta quinta-feira, 15 de abril, pelo Público, que dá conta de que o primeiro relatório já foi enviado para contraditório.Esta auditoria, recorde-se, foi pedida pela Assembleia da República a 15 de outubro de 2020, não tendo sido estabelecido, na altura, um prazo para a conclusão da mesma. Mas os deputados transmitiram aos juízes que haveria pressa, já que esta auditoria será uma peça fundamental para decidir sobre a nova injeção de capital no Novo Banco.Segundo o Público, a auditoria já está a ser analisada pelas partes visadas, que têm de responder aos juízes até esta sexta-feira. A fase seguinte é a produção do relatório, que deverá ser concluído a tempo de uma decisão sobre a chamada a nova injeção de capital.