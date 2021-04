Novo Banco só criou regras para vender malparado em 2020

O Novo Banco vendeu várias carteiras de crédito malparado em 2019. E ao melhor preço, de acordo com as conclusões da Deloitte na segunda auditoria ao banco referente a esse ano. Mas estas operações, tal como as realizadas nos anos anteriores, foram concluídas sem que o banco tivesse realizado uma análise aos compradores. As regras para a alienação de ativos tóxicos apenas foram criadas no verão do ano passado.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...