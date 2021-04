Vendas aceleradas no Novo Banco mais do que duplicam injeções previstas

Quando o Novo Banco passou para as mãos do fundo Lone Star, em 2017, a expectativa era de que as chamadas de capital não iriam superar os 1.500 milhões de euros, revelou Sérgio Monteiro, consultor contratado pelo regulador para liderar este processo. Mas a venda acelerada de ativos acabou por gerar mais perdas do que estava estimado.

