Aumento de capital de 2014 leva CMVM a acusar BES “mau”

Seis anos depois do aumento de capital de 2014 do BES, que injetou no banco mais de mil milhões, dois meses antes da resolução, há uma acusação da CMVM por causa das informações no prospeto. A decisão final ainda não foi tomada.

Aumento de capital de 2014 leva CMVM a acusar BES “mau”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.