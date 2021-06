Aumento de capital vale multa de 340 mil euros ao grupo Montepio

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) e o Banco Montepio foram condenados pelo Banco de Portugal ao pagamento de uma coima de 340 mil euros devido a irregularidades detetadas na operação de aumento de capital de 300 milhões de euros do banco, realizada em março de 2016.

A informação é avançada pela Eco esta terça-feira, 15 de junho, acrescentando que nenhum dirigente da mutualista ou do banco foram visados pela entidade supervisora, liderada por Mário Centeno. O processo de ordenação ficou fechado há pouco mais de um mês e não deverá ser alvo de impugnação.

A instituição bancária liderada por Pedro Leitão já reconheceu que pode ser alvo de diversos processos de contraordenação por parte do Banco de Portugal, podendo as coimas chegar ao valor limite de 30 milhões de euros.

O Banco Montepio, que vai pagar metade do valor desta multa (170 mil euros), registou prejuízos de 15,9 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que compara com lucros de 5,4 milhões registados no período homólogo.



Num comunicado enviado à CMVM, a instituição que pertence à Associação Mutualista Montepio destacou que a constituição de imparidades e provisões no valor de 37,2 milhões de euros contribuiu para os prejuízos trimestrais.