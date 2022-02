Bailey responde a polémica sobre aumentos salariais: "nem sei exatamente quanto ganho"

O governador do Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, tentou reagir esta quarta-feira, durante uma sessão parlamentar na Câmara dos Comuns no Reino Unido, à polémica em que foi envolto, depois de ter afirmado que os sindicatos e estruturas representativas dos trabalhadores deveriam limitar a sua negociação salarial com as entidades de patronais, de forma a impedir "que a nação deslize para uma espiral de preços".

"Este ponto mantém-se: por favor reflitam sobre a situação económica que vivemos", sublinhou o governador do banco central. Andrew Bailey explicou ainda que "não estou a dizer que as pessoas não devem pedir aumentos, o que me preocupa são aqueles que têm menos poder negocial para o fazer".

Durante uma troca de palavras quentes, com a parlamentar trabalhista Angela Eagle, o governador foi questionado sobre "se sabia quanto ganha um trabalhador no Reino Unido", ao que Bailey respondeu que "nem me lembro quanto eu ganho extamente". A resposta do governador valeu a deixa a Eagle que perguntou ao banqueiro quanto "ganhou durante o último ano", ao que Bailey retorquiu "substancialmente mais que o salário médio, mas não mais do que 500 mil libras (599 mil euros à taxa de câmbio atual)".

Segundo os dados apurados pela Bloomberg, a remuneração anual de Bailley é de 575.538 libras, 18 vezes mais que o ganho anual do salário médio (cerca de 689,20 mil euros).

A inflação tem atormentado o Reino Unido, assim como várias nações em todo o mundo, de tal modo que no início de fevereiro, o Banco de Inglaterra decidiu subir as taxas de juro de referência de 0,25% para 0,5%, confirmando aquilo que era antecipado pelos mercados. A decisão foi apoiada por cinco dos nove membros do Comité de Política Monetária britânico, Andrew Bailey, Ben Broadbent, Jon Cunliffe, Huw Pill e Silvana Tenreyro. Os restantes quatro defenderam uma subida mais agressiva, de 50 pontos base, para 0,75%.

A decisão do banco central inglês aconteceu num momento em que a escalada da inflação está no centro das atenções. Em 2021, a inflação no Reino Unido atingiu os 5,4%, o maior valor visto nos últimos 30 anos, com um significativo contributo dos preços da energia.