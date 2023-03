Banca da Zona Euro com exposição "limitada" e "não concentrada" ao Credit Suisse

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco Central Europeu (BCE) acredita que a exposição da banca da Zona Euro ao Credit Suisse é limitada. Esta conclusão foi transmitida esta quinta-feira pelo vice-presidente da autoridade monetária.





"A exposição ao Credit Suisse é limitada e não há concentração", sublinhou Luis de Guindos. O espanhol frisou ainda que "não há sinais de uma concentração de uma grande parte dessa exposição" numa só instituição.





Além disso, e à semelhança do que já tinha sido recordado pela própria presidente Christine Lagarde e pelo comunicado do BCE após a reunião de política monetária, Luis de Guindos lembrou que o banco central "tem ferramentas" para apoiar o sistema financeiro com liquidez.





No comunicado, o banco central sublinha que, apesar de considerar que "o setor bancário da Zona Euro é resiliente", dispõe de um "conjunto de instrumentos de política monetária", o qual "permite, se necessário", fornecer "apoio, em termos de liquidez, ao sistema financeiro da Zona Euro e preservar a transmissão regular da política monetária".





Na conferência de imprensa, Lagarde voltou a repetir esta ideia ao afirmar que a banca está mais robusta do que desde a crise financeira de 2008, após as várias reformas que foram aplicadas deste então.





De Guindos também proferiu este mantra destacou que "se olhar para os 'buffers' verá que são de alta qualidade", assim como também é "elevada" a "qualidade dos ativos".