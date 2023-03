Vice-presidente do BCE diz que alguns bancos da UE podem estar vulneráveis

Leia Também BCE está a avaliar exposição dos bancos da Zona Euro ao Credit Suisse

O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, disse na terça-feira aos ministros das finanças da União Europeia que alguns bancos da UE podem estar vulneráveis à subida das taxas de juro. A informação está a ser avançada pela Bloomberg, que cita fontes conhecedoras da matéria.Na reunião do Ecofin, após o colapso do Silicon Valley Bank, o antigo ministro da economia de Espanha explicou aos responsáveis com a pasta das finanças que as instituições financeiras da UE estão muito menos expostas do que os seus pares nos Estados Unidos.Ao mesmo tempo, Guindos afirmou ainda que o BCE não podia descartar que alguns bancos pudessem estar em risco, devido aos seus modelos de negócio e pediu que os ministros não fossem complacentes, avisando que falta de confiança podia gerar contágio ao restante setor.A participação do vice-presidente do Banco Central Europeu teve lugar um dia antes da turbulência gerada pelo Credit Suisse, que registou um tombo superior a 24% em bolsa, depois de o principal acionista, o Saudi National Bank ter afirmado que não iria dar mais ajudas financeiras à instituição. Entretanto, o Banco Nacional Suíço (SNB) indicou que iria garantir até 51 mil milhões de liquidez ao Credit Suisse "se fosse necessário".Sobre a reunião de política monetária de hoje o responsável da autoridade monetária europeia referiu que poderia existir um conflito entre aquela que é a missão do BCE de baixar a inflação e um potencial dano da subida das taxas de juro a algumas instituições financeiras. No entanto, de forma geral, os bancos estão protegidos por elevadas reservas de capital e os custpos de financiamento reforçam as margens financeiras.