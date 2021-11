Banca tinha 3,2 mil milhões em moratórias de crédito após fim do regime

Os bancos nacionais tinham 3,2 mil milhões de euros de créditos em moratória no final de outubro, depois de o regime, que permitiu às famílias e empresas adiar o pagamento das suas dívidas, ter terminado no mês anterior.

"Os dados hoje publicados indicam que, no final de outubro de 2021, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 3,2 mil milhões de euros, menos 15,9 mil milhões do que em setembro", revelam dados do Banco de Portugal divulgados esta terça-feira, 30 de novembro.



Esta descida, diz, "reflete as reduções de 10,7 mil milhões de euros nos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras e de 5 mil milhões de euros nos empréstimos a particulares".





No final de outubro, os empréstimos em moratória dos particulares totalizavam 400 milhões de euros e os das sociedades não financeiras atingiam os 2,7 mil milhões de euros. Deste total, 1,4 mil milhões eram empréstimos referentes aos setores do alojamento, restauração e construção.





A diminuição do montante de créditos em moratória acontece depois de esta solução ter expirado no final de setembro, quando os bancos tinham ainda 19,2 mil milhões de euros de empréstimos neste regime.Os responsáveis das várias instituições financeiras não se têm mostrado preocupados com o fim das moratórias, estando mais focados no impacto que a crise energética e de materiais poderá ter nas empresas e, consequentemente, no setor financeiro.