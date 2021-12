Portugal é um dos três "maus alunos" da Europa na recuperação do crédito ao consumo

Portugal está em contraciclo com a Europa. O país foi um dos três Estados do bloco que registou perdas no crédito ao consumo, durante os primeiros seis meses deste ano, alerta o relatório "Biannual Survey" 2021 da Eurofinas, a Federação Europeia de Instituições Financeiras de Crédito.



As entidades europeias de crédito ao consumidor concederam novos empréstimos no valor de 215 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2021, representando um crescimento de 19% em relação ao mesmo período de 2020.





O total dos novos créditos ao consumo, que representa a maior parte dos novos empréstimos das associadas da Eurofinas (67%), registou um aumento de 13,9%.





A recuperação aconteceu em quase todo os mercados onde a Eurofinas está presente com exceção de Portugal, Dinamarca e Alemanha, que tiveram perdas entre -11% e -3% em novos créditos a consumidores.





Em comparação, a República Checa, a Espanha, o Reino Unido e a Bélgica tiveram um crescimento moderado de menos de 20%, enquanto os outros países registaram aumentos de mais de 20%. Em comparação com o primeiro semestre de 2019, no entanto, quase todos os mercados ainda não recuperaram para o nível pré-pandémico de novos créditos concedidos, com exceção de Marrocos e Turquia.





De acordo com o documento da Eurofinas observou-se a recuperação de novos créditos concedidos em todas as categorias de consumo pessoal.





O crédito pessoal foi o que apresentou maior crescimento (16,2%, em relação ao primeiro semestre do ano passado).

O empréstimo não-automóvel no ponto de venda cresceu 10%, seguido do crédito "revolving" (cartões de crédito e linhas de crédito) a crescer apenas 2,1%.





Já o mercado de crédito automóvel apresentou forte recuperação no primeiro semestre de 2021, aumentando 26,2%. O crédito para a aquisição de automóveis novos e usados aumentou 25,2% e 27,2%, respetivamente.





A Alemanha foi o único mercado significativo que registou perdas neste tipo de crédito(-4,0%). Em relação ao financiamento a empresas para aquisição de veículos, o desempenho dos carros novos superou os carros usados no primeiro semestre deste ano. O primeiro cresceu 75,9% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o segundo cresceu 12,6%.





Para o resto do ano, a Eurofinas espera que o consumo privado se fortaleça "devido à melhoria do mercado de trabalho e à utilização da poupança recorde que se verificou nos períodos de confinamento."