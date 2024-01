Banco de Fomento contratou dois terços dos 1.300 milhões do Fundo de Capitalização

Leia Também Banco de Fomento lidera fusão das sociedades de garantia mútua

O Banco Português de Fomento (BPF) contratou 864 milhões dos 1.300 milhões de euros do Fundo de Capitalização e Resiliência, informou a instituição em comunicado. O valor fica 214 milhões de euros acima da meta do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) prevista para 2023."Com uma dotação global inicial de 1.300 milhões de euros, o fundo terminou o ano com 864 milhões de euros em operações contratadas, representando 67% da dotação global e superando em 214 milhões de euros (cerca de 33%) a meta de 650 milhões de euros, prevista no Acordo Operacional do PRR reprogramado", escreve o BPF.A instituição acrescenta que até ao final do ano passado, o BPF aprovou operações que totalizam cerca de mil milhões de euros através de quatro programas (Consolidar, Recapitalização Estratégica, Venture Capital e Deal-by-Deal) representando 76% da dotação total do Fundo de Capitalização. Desse total, 864 milhões de euros foram contratualizados, "com mais de 779 milhões destinados às sociedades de capital de risco para investimento em empresas e 108 milhões de euros correspondentes a investimento direto e indireto do FdCR, já entregues a 20 empresas".Estas duas dezenas de empresas atuam em setores diversificados, como Alimentar, Aquicultura, Carpintaria, Construção, Energias Renováveis, Engenharia, Indústria, Moldes, Têxtil (Automóvel, Lar e Vestuário) e Turismo, estando distribuídas por todo o país, com incidência "na região Norte (Barcelos, Braga, Guimarães, Lousada, Maia, Matosinhos, Póvoa do Varzim, Porto, Santa Maria da Feira, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia), na região Centro (Abrantes, Leiria e Murtosa), na região de Lisboa e na região da Madeira (Funchal)".A instituição liderada por Celeste Hagatong avança ainda que até ao final de 2025, o BPF, juntamente com 19 sociedades gestoras já contratadas, irá "potenciar a disponibilização às empresas, de 23 Fundos de Capital de Risco. Estes fundos, que ascendem a um montante total, público e privado, de 1.440 milhões de euros, contribuirão para otimizar a distribuição de recursos, promovendo o investimento em empresas inovadoras e dinâmicas".Havendo ainda contratualizações a formalizar, o BPF perspetiva também "que possa aumentar para 22 o número de sociedades gestoras e o total de fundos para 26, com a celebração de 3 novos contratos com sociedades aprovadas no âmbito do Programa de Venture Capital".