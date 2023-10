Banco de Fomento “rouba” novo CFO à COSEC

Bruno Filipe Rodrigues é o nome apontado pelo Banco Português de Fomento (BPF) para Administrador Executivo com o pelouro financeiro, informa a instituição em comunicado.O responsável desempenhava exatamente essa função na COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, onde ingressou em 2017, primeiro como diretor financeiro e depois como CFO, cargo que, segundo a informação disponível na sua página de LinkedIn, assumiu em setembro passado."Bruno Filipe Rodrigues apresenta mais de 20 anos de experiência acumulada no setor bancário e segurador, tendo exercido diversas funções em prestigiadas Instituições em Portugal e no Reino Unido", salienta o documento.Antes passou pelo Barclays Bank e HSBC, ambos no Reino Unido, e pelo Banco Credibom e Finantia em Portugal.O processo de 'fit and proper' de Bruno Filipe Rodrigues já está a decorrer junto do Banco de Portugal, indica o BPF.