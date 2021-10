Banco de Portugal pede auditoria ao Banco de Fomento para avaliar risco de crédito

Leia Também BdP, Caixa e Banco de Fomento rendem 500 milhões em dividendos ao Estado

O Banco de Portugal pediu uma auditoria ao Banco de Fomento para avaliar o controlo interno e risco de crédito da entidade. O anúncio de procedimento foi publicado esta segunda-feira em Diário da República e dá ao Banco de Fomento 30 dias para escolher uma entidade independente para proceder à auditoria solicitada.No documento, o Banco de Portugal explica que a auditoria "tem por objeto a aquisição de serviços de auditoria de controlo interno e de risco de crédito" da instituição liderada por Beatriz Freitas e adianta que se trata de uma auditoria especial, que deverá durar 6 meses. Não esclarece, no entanto, qual o âmbito do processo. jornal digital Eco avança , no entanto, que em causa estão os processos de atribuição das linhas covid-19 e a sua elegibilidade para mitigar o impacto da pandemia da covid-19. A concessão de garantias bancárias às linhas de crédito dadas pelo Banco de Fomento serão um dos grandes focos desta auditoria.O Banco de Portugal lembra, no anúncio da auditoria publicado em Diário da República, que "pode exigir a realização de auditorias especiais por entidade independente, por si designada, a expensas da instituição auditada", com base no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF).



O Estado admite pagar até 350 mil euros pela auditoria. A entidade que vai auditar o Banco de Fomento será escolhida, através do concurso público agora lançado, tendo como critérios a experiência profissional, dimensão da equipa e a melhor relação qualidade-preço.