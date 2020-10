Banco de Portugal podia ter afastado Salgado um ano antes do colapso do BES

Em 2013 o Banco de Portugal tinha nas mãos as ferramentas necessárias para ter substituído Ricardo Salgado no BES, evitando a resolução, que ocorreu em agosto de 2014. A conclusão é da Comissão de Auditoria Independente (CAI) chefiada pelo ex-vice-governador João Costa Pinto, a quem Carlos Costa, o então governador, encarregou de avaliar a atuação do supervisor no caso GES/BES.



A notícia faz a manchete do Público desta sexta-feira e, segundo o jornal, a Comissão identificou uma série de insuficiências no acompanhamento do caso e explicações pouco convincentes para as decisões tomadas durante o processo.

Este relatório foi concluído em 2015 e nunca foi tornado público, nem mesmo junto do Parlamento e apesar de várias tentativas dos deputados. O seu resultado, escreve o Público, é muito crítico da atuação do banco central em todo o processo, em especial nos anos que antecederam a queda do grupo.

Ainda assim, não há uma conclusão de que tenha havido falha grave na atuação no processo por parte do Banco de Portugal então liderado por Carlos Costa, conclui o relatório.