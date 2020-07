Há 5 anos, Jorge Jesus saiu do Benfica a mal, empurrado pela porta dos fundos . Regressa agora, em grande, pela porta principal, como um herói.

. Regressa agora, em grande, pela porta principal, como um herói. Jorge Jesus saiu do Benfica maltratado, quase humilhado, com um processo judicial . O mínimo que lhe chamaram foi de traidor. Regressa agora, triunfante, como o grande "salvador".

. O mínimo que lhe chamaram foi de traidor. Acresce que Jorge Jesus sai do Brasil no momento certo. Já tinha ganho quase tudo o que havia para ganhar. Se ficasse, dificilmente no futuro podia fazer igual e corria o risco de fazer pior.

. Um caso que evidencia duas coisas:. É a forma que o Benfica tem de conseguirPor isso é que o Benfica teve de satisfazer as inúmeras exigências milionárias que Jorge Jesus colocou. Ele é mesmo visto como "". Salva o Benfica e o seu Presidente.. Foi um justo vencedor do Campeonato Nacional. É certo que contou com um enorme demérito do Benfica.– resistiram, perseveraram e venceram.

O PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA





Com os dados que estão em cima da mesa, Portugal vai provavelmente receber nos próximos anos uma autêntica "pipa de massa". Algo de absolutamente inédito.

Até agora nós recebemos de fundos europeus cerca de 3,7 mil milhões de euros por ano ;

; Agora, durante 3 anos, entre fundos europeus e o novo Fundo de Recuperação, vamos receber quase 12 mil milhões por ano, entre fundo perdido e empréstimos.

entre fundo perdido e empréstimos. Na prática, são quase mil milhões de euros por mês . Nunca tivemos uma oportunidade como esta.

. Nunca tivemos uma oportunidade como esta. Falta saber é se a vamos saber aproveitar. É que não chega atirar dinheiro para cima dos problemas.

É aqui que entra o documento apresentado por António Costa Silva. Não tem novidades, mas é um bom documento. É bem estruturado, está bem escrito e tem algumas boas ideias: a ideia da reindustrialização; a ideia da aposta na ferrovia dentro do país e na ligação à Europa; a ideia de um pacto Estado/empresas para estimular a gestão profissional, a inovação e a competitividade empresarial.

Este documento é uma visão estratégica. Mas, para passar à prática, falta transformá-lo em plano de acção. E para tal precisa de ter três requisitos:

Prioridades – Quando tudo é prioritário, como está no documento, não há prioridades . E até agora o documento não define prioridades.

– . E até agora o documento não define prioridades. Quantificação – Precisamos de saber quanto custam as várias opções . Sem isso, temos um documento que é tipo conversa de café.

– . Sem isso, temos um documento que é tipo conversa de café. Objectivos e resultados – Que objectivos e resultados vamos alcançar? É essencial haver metas, objectivos e compromissos com resultados concretos, acompanhados de um calendário de execução.

ACUSAÇÃO A RICARDO SALGADO

Esta acusação demorou muito tempo de mais (6 anos). Mas, neste caso, o Mº Pº tem três boas atenuantes: primeiro, era uma investigação muito complexa; segundo, várias autoridades estrangeiras demoraram tempo a colaborar; terceiro – e mais importante –, esta acusação é sólida, consistente e bem fundamentada. O Mº Pº está de parabéns porque produziu uma acusação como deve ser – robusta.

O que nos diz esta acusação? Quatro coisas essenciais:

Primeiro: Ricardo Salgado criou um verdadeiro polvo, com uma aparência de respeitabilidade, com tentáculos dentro e fora do Banco, em Portugal e fora do país, para acumular poder, controlar, corromper, falsificar e mandar.

Segundo: o objectivo era descapitalizar o Banco para tentar salvar o GES ou, pelo menos, adiar a sua morte, porque o grupo, de tanta loucura e má gestão, estava falido há vários anos.

Terceiro: todas as operações criminosas eram dirigidas por uma célula secreta, dirigida por Ricardo Salgado e coadjuvado por Morais Pires, integrando directores e outros colaboradores, célula essa que funcionava à margem da família e do Conselho da Administração. Por isso, a maior parte da família e dos administradores não foi sequer acusada.

Quarto: como é que Ricardo Salgado tinha o controlo da situação? "Comprando" tudo e todos com bónus, recompensas e pagamentos extra, através dos vários sacos azuis que foi criando. Em contrapartida, os seus subordinados iam praticando todos os crimes possíveis e imaginários – gestão danosa, contabilidades paralelas, ocultações de prejuízos, falsificação de documentos. Na prática, vendendo gato por lebre, a tudo e a todos.

É difícil compreender que as autoridades tivessem demorado tanto tempo a perceber o que se passava. Faz muita impressão. Mas é preciso não esquecer três realidades: primeira, à época, Ricardo Salgado era o senhor todo-poderoso em quem ninguém tocava; segundo, se nem a maioria dos administradores que estavam lá dentro sabia o que se passava, como haviam de saber as autoridades? Terceiro: a supervisão, quer do BP quer da CMVM, não era o que é hoje. Antes era diferente e formal, hoje felizmente é intrusiva e bem mais eficaz.

De uma assentada, além de protagonizar um dos maiores casos de polícia, Ricardo Salgado deu cabo da reputação da família Espírito Santo e agravou brutalmente a reputação da banca. Uma família histórica, prestigiada no país e fora dele, com quase 150 anos de actividade empresarial em Portugal, acaba sem honra nem glória. É obra! A banca, já com má imagem, viu a sua ainda mais agravada. Vai levar anos a recuperar. Há anos, na AR, Ricardo Salgado disse (citando um ditado chinês): " o leopardo quando morre deixa a sua pele. O homem deixa a sua reputação." É caso para dizer que pela boca morre o peixe.

CASO BES – QUANDO HAVERÁ CONDENAÇÕES?

A boa notícia é esta: com esta acusação sólida e consistente é quase impossível não haver condenações. Claro que todos têm direito à sua defesa. Mas os factos são demasiado claros. Sem esquecer que os tribunais, em processo desencadeado pelo BP, já condenaram Ricardo Salgado por gestão danosa.

A má notícia é que este processo vai demorar 7 a 8 anos até chegar ao fim: 2 anos e meio para a instrução; dois anos e meio para o julgamento; mais 2 para recursos. Se tudo correr bem. Esta é a minha previsão.

No entretanto, há sobretudo quatro pessoas que merecem ser saudadas pelo contributo que deram para a queda de Ricardo Salgado:

Primeiro – Carlos Costa: terminou esta semana o seu mandato da melhor forma possível – a ver a acusação do Mº Pº a confirmar tudo quanto o Banco de Portugal tinha dito. Carlos Costa teve seguramente vários erros, falhas e deficiências. Mas, neste caso em especial, teve três momentos de grande coragem. O primeiro, quando proibiu o BES de financiar o GES; o segundo, quando "correu" com Ricardo Salgado; o terceiro, quando impediu que Ricardo Salgado fizesse uma última golpada – fazer-se substituir pelo seu homem de mão, Morais Pires.

Para a história fica esta facto: foi Carlos Costa quem pôs fim a Ricardo Salgado. Hoje, parece fácil. É como acertar no totobola à segunda-feira. Mas há 6 anos quase ninguém ousava afrontar Ricardo Salgado. Não foi o poder político ou judicial. Era o senhor todo-poderoso. Carlos Costa acabou com o seu reinado ruinoso e criminoso. Como disse António Barreto, no Público, merecia uma palavra de gratidão dos poderes públicos.

Segundo – Passos Coelho. Depois de Carlos Costa ter proibido o BES de financiar o GES, Ricardo Salgado pediu ajuda a Passos Coelho para que a CGD financiasse o Grupo. O então PM recusou. Tenho dúvidas que, à época, qualquer outro PM, do PS ou do PSD, tivesse a coragem de fazer o que Passos Coelho fez. Dizer isto não é endeusá-lo. É só dizer a verdade.

Terceiro – José Maria Ricciardi. Goste-se ou não se goste de Ricciardi, a verdade é que foi o único elemento da família que se opôs a Ricardo Salgado. Que tentou mesmo afastá-lo da liderança. Na altura, não foi levado a sério. Diziam que era apenas uma guerra familiar e que Ricciardi exagerava. Afinal, tinha razão. Só é pena que às vezes a perca pela forma exagerada como intervém.

Finalmente, Pedro Queirós Pereira. Já faleceu. Mas, em vida, denunciou Ricardo Salgado e a sua denúncia precipitou a queda. Merece uma homenagem.

O ESTADO DA PANDEMIA

Mais uma semana de pandemia. Podemos tirar esta semana algumas conclusões menos preocupantes do que é habitual:

Primeiro: média diária de novos casos nas últimas 5 semanas – Tivemos nesta semana 310 novos casos por dia. A melhor média das últimas 5 semanas. Temos de ver se esta tendência positiva se mantém.

Segundo: como vão os 5 concelhos que estão sob vigilância? A análise dos novos casos, desde o início de Julho, nos concelhos de Lisboa, Loures, Amadora, Odivelas e Sintra, permite tirar as seguintes conclusões :

A análise dos novos casos, desde o início de Julho, nos concelhos de : Lisboa, Sintra e Loures estão a melhorar;

estão a melhorar; Odivelas e Amadora estão estáveis.

estão estáveis. Aparentemente as medidas tomadas estão a resultar.

Terceiro: no quadro europeu é que continuamos mal. Continuamos a ser o terceiro pior país da UE por novos casos por mil habitantes; vemos a Suécia a melhorar em relação a Portugal; a média da UE é de 19 casos nos últimos 14 dias e a de Portugal é de 48 casos nos últimos 14 dias.

De tudo isto, há três coisas que hoje são já claras: