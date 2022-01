Banco de Portugal quer limitar prazos no crédito à habitação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A partir de 1 de abril há novos limites no crédito à habitação. Apenas quem tem até 30 anos poderá negociar um empréstimo a 40 anos junto do banco. O objetivo é limitar os prazo máximos em função da idade e caminhar, até ao final deste ano, para a convergência para uma maturidade média de 30 anos nas novas operações de crédito. Caso a banca não siga as recomendaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...