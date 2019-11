645 milhões que foram entregues este ano. Em conjunto com os dividendos da Caixa Geral de Depósitos (CGD), o Governo poderá receber perto de 850 milhões de euros por parte destas duas entidades.

De acordo com o Expresso , as estimativas apontam atualmente para uma redução de 15% do dividendo que será pago no próximo ano, com base nas contas de 2019. Já o banco liderado por Carlos Costa considera ser ainda muito cedo para calcular o valor.

"O valor de dividendos a entregar ao acionista relativamente aos resultados de 2019 só será apurado depois do final do ano, quando as contas do exercício forem fechadas", afirmou o Banco de Portugal ao jornal.



Já a CGD deverá entregar 300 milhões de euros ao Estado, o que representa um aumento face ao valor anterior. Com base nos resultados de 492 milhões em 2018, o banco liderado por Paulo Macedo pagou um dividendo de 200 milhões.