As declarações foram feitas no dia em que a Caixa aumentou os lucros em 74% nos primeiros nove meses do ano, para 641 milhões de euros, com o banco público a beneficiar com os ganhos obtidos com a venda das unidades em Espanha e África do Sul.

Há, porém, uma diferença este ano, disse, explicando que é o facto de, no ano passado, ter sido necessária uma autorização prévia do Banco Central Europeu (BCE) e este ano ter de haver uma não oposição desta entidade. "Mostra a evolução positiva da CGD", referiu.Entre os requisitos, há questões em termos de capital, "buffers", não oposição do BCE ou da Direção-Geral da Concorrência, recordou ainda. Quanto a um valor para o pagamento de dividendos, afirmou que é "preciso fazer as contas". Mas que 250 milhões de euros é um cenário "plausível".