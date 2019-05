Caixa já tem luz verde para entregar 200 milhões ao Estado

Era o valor já esperado e é agora confirmado na proposta de Relatório e Contas de 2018: a Caixa Geral de Depósitos vai pagar 200 milhões em dividendos ao Estado. O documento acrescenta que já foi "obtida a respetiva aprovação por parte das entidades de supervisão competentes".

O grupo CGD teve lucros de 496 milhões de euros em 2018, multiplicando o resultado de 52 milhões obtido no ano anterior. Destes, 337,79 milhões dizem respeito ao banco, a Caixa Geral de Depósitos S.A, que irá entregar 59,2% do resultado ao Estado.

O pagamento que já teve luz verde do Banco de Portugal, do Banco Central Europeu e da Concorrência em Bruxelas. A necessidade destas autorizações decorre do processo de recapitalização que permitiu a injecção de capital no valor de 4,9 mil milhões.

Os 200 milhões correspondem ao valor esperado pelo Governo e que Paulo Macedo, o presidente executivo da Caixa, já tinha considerado ser "plausível" ainda em Outubro. A última vez que o banco público pagou dividendos foi em 2010.



O Governo contou no Orçamento de Estado com uma receita de 628 milhões de euros provenientes de lucros da CGD e do Banco de Portugal.