A justiça espanhola acusa o banco Caixabank, dono do BPI, de cooperar com a máfia chinesa para o branqueamento de capitais. O banco nega as acusações.

Reu

O auto que chama o banco a depor na sequência da acusação do crime de branqueamento de capitais foi fechado esta quarta-feira, 18 de Abril, avança o El Mundo . O Caixabank é chamado a responder no próximo dia 26 de Abril.Contactado pelo Negócios, fonte oficial do CaixaBank "nega qualquer tipo de colaboração ou participação em delitos de branqueamento de capitais supostamente cometidos por cidadãos de nacionalidade chinês".Na acusação, avançada pelo juiz Ismael Moreno da Audiência Nacional, estão implicadas dez sucursais do banco, localizadas na periferia da cidade de Madrid.Estas terão servido como "canais de branqueamento", escreve o juiz, ainda que se pudesse suspeitar de "actividades ilícitas de fraude" da parte dos clientes, que já estavam a ser investigados pela justiça espanhola no âmbito de outros processos.