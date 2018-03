BPI vai dar acções do CaixaBank como prémio a trabalhadores

Em Dezembro, foi aprovada pela administração do BPI uma política que permite a atribuição de uma remuneração variável a um grupo de funcionários com acções do seu principal accionista.

O BPI vai distribuir acções do CaixaBank aos seus administradores, mas também a alguns dos seus trabalhadores. Essa é uma das propostas que será votada na assembleia-geral de accionistas agendada para 20 de Abril, segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a "política de remuneração do colectivo identificado", que é destinada a um conjunto de funcionários que pode passar pelos directores de topo ou por quem está em funções de controlo do risco, parte da remuneração variável a atribuir pode ser distribuída por via de instrumentos financeiros.

A política, aprovada pelo conselho de administração presidido por Fernando Ulrich (na foto) a 14 de Dezembro, prevê "que parte da remuneração variável a atribuir aos destinatários das mesmas seja composta por instrumentos financeiros, preferencialmente acções do CaixaBank, S.A. (CaixaBank), sociedade que detém 84,51% do Banco BPI, SA (Banco BPI)".

Esta autorização da administração - do banco cujo presidente executivo é Pablo Forero - junta-se à "política de remuneração do Banco BPI aplicável aos membros do conselho de administração e do conselho Fiscal", aprovada na assembleia-geral de accionistas do ano passado, que abre a porta ao pagamento de remunerações variáveis aos administradores por via de acções representativas do capital do CaixaBank.

A luz verde tem validade, a partir do momento em que for concedida, por um período de cinco anos. O BPI nunca poderá comprar acções acima de 10% do capital do seu principal accionista.

A opção da administração de Ulrich é, portanto, de distribuir títulos do CaixaBank, ainda que o BPI continue cotado em bolsa. Neste momento, o grupo de raiz catalã, mas agora sediado em Valência, detém 84,5% do capital do banco português. A Allianz é dona de 8,425%. O restante está disperso em bolsa.



As acções do CaixaBank seguem a ganhar 1,81% na bolsa de Madrid, para valerem 3,891 euros. Em Lisboa, o BPI está inalterado em 1,114 euros por acção.