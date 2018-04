CaixaBank aprova dividendo extraordinário de 0,08 euros

EPA

A assembleia-geral (AG) de accionistas do CaixaBank aprovou esta sexta-feira a distribuição, a 13 de Abril, de um dividendo extraordinário de 0,08 euros.

Desta forma, os accionistas do banco catalão, que entretanto mudou a sua sede para Valência, recebem 0,15 euros por título em dividendos referentes a 2017. Este valor corresponde a um total de 897 milhões de euros a distribuir pelos accionistas, o que corresponde a 53% do lucro.

Gortázar destacou que o "crescimento do lucro para os 1.684 milhões de euros foi impulsionado pela melhoria do negócio do CaixaBank em Espanha e também pela contribuição do BPI, que representa 10% do resultado".

Nas prioridades para este ano está o crescimento do negócio em Portugal, destacou o presidente-executivo do banco, que lembrou que os objectivos do BPI para 2020 é "alcançar uma rentabilidade superior a 10% e uma eficiência de cerca de 50%".

O CaixaBank tem uma posição de 84,510% no BPI.