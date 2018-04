CaixaBank coloca mil milhões em dívida a 12 anos

EPA

O principal accionista do BPI realizou a emissão para reforçar o rácio Tier 2.

A procura foi 2,4 vezes superior à oferta e a remuneração é de 168 pontos base acima do midswap, cerca de metade dos 335 pontos registados na emissão de Fevereiro do ano passado, com um prazo de 10 anos.

Nos últimos 14 meses, o banco catalão realizou três emissões de dívida subordinada Tier 2.

Desde o início do ano, o banco presidido por Jordi Gual já fez quatro emissões públicas, num total de 4.625 milhões de euros.