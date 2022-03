Banco Luso-Brasileiro do grupo Amorim com lucros recorde

Criado em 1989 pelo grupo brasileiro de origem portuguesa Tavares de Almeida, o Banco Luso-Brasileiro (BLB), com sede em São Paulo, ganhou dois novos acionistas em janeiro de 2012, com 33% cada – Américo Amorim e um grupo local detido pelas famílias Ruas e Cunha, que atua no mercado do transporte coletivo e fabrica carroçarias para autocarros.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...