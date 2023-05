Banco PacWest explora venda após afundar 50% em bolsa

agência Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ter encerrado o banco.

O banco PacWest, com sede na Califórnia e com fortes ligações à indústria tecnológica, tal como o Silicon Valley Bank, estará em conversações com vários investidores e a estudar opções estratégicas para o futuro da instituição, depois de esta quarta-feira ter perdido mais de 50% no "after-hours" em Wall Street.De acordo com o Financial Times, a instituição financeira instruiu o banco de investimento Piper Sandler para explorar opções, incluindo uma venda. Ainda assim, o processo formal ainda não foi iniciado e o banco estará também a considerar um aumento de capital.Esta decisão acontece depois da compra dos depósitos e ativos do First Republic Bank ao JPMorgan, depois de aÀ semelhança de outros bancos regionais, o PacWest tem estado sobre os holofotes depois da falência do Silicon Valley Bank, devido a semelhanças, como a ligação à industria tecnológica, uma grande quantia de depósitos não segurados e perdas na sua carteira de títulos.No primeiro semestre do ano, o PacWest registou perdas de cinco mil milhões de dólares nos depósitos, mas acrescentou que tinha conseguido parar a fuga e receber cerca de um mil milhões de euros em depósitos.As ações do banco já caíram 77% desde março. No "pre-market" vai perdendo 45,48% para 3,5 dólares.Também o Western Alliance está sob foco após ter perdido mais de 25% no "after-hours" e ter procurado calmar o mercado emitindo um comunicado em que afirmava não ter registado nenhum fluxo de depósitos irregular e que tinha liquidez adequada.No "pre-market" o Wester Alliance desce 19,8% para 23,69 dólares por ação.