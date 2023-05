Preocupação sobre a banca volta a pesar em Wall Street. Sessão fecha no vermelho

Wall Street fechou a sessão em terreno negativo, com as preocupações sobre a banca norte-americana, em especial a banca regional, a pesarem mais uma vez sobre o sentimento dos investidores.





O industrial Dow Jones deslizou 0,86% para 33.127,94 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) registou uma queda de 0,72% para 4.061,36 pontos.





Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,49% para 11.966,40 pontos.





O banco PacWest, com sede na Califórnia e com fortes ligações à indústria tecnológica, tal como o Silicon Valley Bank, afundou 50,62%, após ter confirmado que está em conversações com vários investidores e a estudar opções estratégicas para o futuro da instituição, incluindo a possibilidade de uma venda.





Por sua vez, o Western Alliance terminou o dia a desvalorizar 38,45%, tendo visto as negociações dos títulos suspensas várias vezes durante o dia.





O banco negou a notícia de que estaria a explorar a possibilidade de ser vendido.





Estas quedas contagiaram os gigantes do setor bancário, tendo o JPMorgan Chase caído 2,05%, o Wells Fargo desvalorizado 4,99%, o Goldman Sachs cedido 2,27% e Morgan Stanley perdido 2,53%.



Na reta final das negociações, o setor da banca teve ainda de digerir a notícia de que a agência federal reponsável por assegurar os depósitos no país pretende reabastecer o seu fundo de garantia isentando os bancos mais pequenos, com menos de 10 mil milhões de dólares em ativos, e aumentando o montante pedido às instituições financeiras de maior dimensão, segundo fontes conhecedoras do assunto, citadas pela Bloomberg.





Destaque ainda para ações da Apple que depreciaram 0,99%, momentos antes de a empresa fechar a "earnings season" trimestral das "big tech" norte-americanas.



Por fim, o dia serviu ainda para digerir os mais recentes indicadores sobre o mercado norte-americano de trabalho.





O número de pedidos de subsídio de desemprego registou um aumento de 13 mil na semana passada para um total de 242 mil.