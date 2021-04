Banco polaco do BCP faz provisões de 112 milhões de euros e antecipa trimestre no vermelho

O Bank Millennium, banco polaco detido a 50,1% pelo BCP, decidiu incluir provisões de 512 milhões de zlotis (112,4 milhões de euros ao câmbio atual) nas suas contas do primeiro trimestre e estima que os resultados líquidos dos primeiros três meses deste ano sejam negativos, anunciou esta quarta-feira o BCP - liderado por Miguel Maya (na foto) - em comunicado enviado à CMVM.As provisões associadas aos riscos legais com os empréstimos hipotecários em moeda estrangeira são superiores ao valor inscrito no quarto trimestre de 2020, porque, diz o banco polaco, "refletem as tendências negativas contínuas nas decisões judiciais, o fluxo de novos processos legais e as mudanças resultantes na metodologia de avaliação do risco".Face a estes "significativos" níveis de provisões, a administração do Bank Millenium, espera, apesar do "desempenho operacional sólido", que os resultados líquidos do primeiro trimestre sejam negativos.O Bank Millenium apresenta as contas referentes aos primeiros três meses deste ano a 11 de maio.