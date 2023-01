Banco Sabadell aumentou lucros em 61,9% em 2022, para 859 milhões de euros

O Banco Sabadelll aumentou os lucros em 61,9% no ano passado, para 859 milhões de euros, revelou esta quinta-feira a entidade financeira espanhola.O grupo bancário espanhol, que está presente em Portugal, informou que teve receitas, no ano passado, de 5.289 milhões de euros, mais 8,1% do que em 2021.Em paralelo, os custos diminuíram 12,8%, comparando com 2021, situando-se nos 2.883 milhões de euros.Mais em concreto, os custos recorrentes diminuíram 3,5%, devido a poupanças em gastos gerais e com recursos humanos, depois da saída de trabalhadores no ano passado ao abrigo de acordos com sindicatos.O grupo terminou o ano passado com 18.895 empregados, menos 1.175 do que no final de 2021.Segundo o banco, no ano passado, a margem das taxas de juro cresceu 10,9%, para 3.799 milhões de euros, enquanto as comissões líquidas aumentaram 1,5%, para os 1.490 milhões de euros.Quanto ao crédito concedido, os empréstimos para casas alcançaram os 39.027 milhões de euros, mais 1,4% do que em 2021.Os créditos a empresas somaram 43.409 milhões de euros, mais 0,4% do que no ano anterior, e o crédito ao consumo aumentou 14%, para 1.683 milhões.Em paralelo, a taxa de morosidade (atraso no pagamento de créditos) diminuiu de 3,65% em 2021 para 3,41% no ano passado, segundo o banco.Os ativos totais do grupo Sabadell alcançavam os 251.380 milhões de euros no final de 2022, mantendo-se estáveis.O Sabadell revelou também hoje que destinará até 50% dos lucros deste ano à retribuição de acionistas, face aos 31,8% de 2022.