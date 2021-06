Bancos emprestam 1.220 milhões para a compra de casa em abril

Os bancos emprestaram 1.220 milhões de euros para a compra de casa no mês de abril, num período em que os juros retomaram a tendência de descida registada nos últimos meses. Os dados foram divulgados esta segunda-feira, 7 de junho, pelo Banco de Portugal.

"Em abril de 2021, os volumes de novas operações de empréstimos para habitação, consumo e outros fins totalizaram 1.220 milhões, 387 milhões e 174 milhões de euros, respetivamente", refere o regulador.





Depois de as instituições financeiras terem concedido 1.382 milhões de euros em março, o montante acabou por recuar no mês de abril. Já em comparação com o mesmo mês do ano passado, há um aumento de quase 47%. Em abril de 2020, num período marcado pelo confinamento imposto pela pandemia, a banca deu 831 milhões para a compra de habitação.Não foi apenas no crédito da casa que se registou uma quebra. Também o crédito para consumo e outros fins recuou em abril, face a março. No consumo, o montante passou de 390 milhões para 387 milhões de euros, enquanto nos outros fins desceu de 227 milhões para 174 milhões de euros.O Banco de Portugal indica ainda que, nas novas operações de empréstimos a particulares para habitação, a taxa de juro média, em abril, reduziu dois pontos base, para 0,82%, "retomando a tendência de descida verificada nos últimos meses".Já no crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram de 6,51% (6,45% em março) e de 3,94% (2,99% em março), respetivamente.

