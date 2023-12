A adoção de tecnologias de inteligência artificial (IA) pode impulsionar os lucros dos bancos em 340 mil milhões de dólares por ano. Isto porque, segundo um relatório da McKinsey, citado pela Bloomberg, estas permitem aumentar a produtividade, o que poderá resultar num aumento de 9% a 15% nos lucros operacionais.Bancos empresariais e a retalho são os que mais podem beneficiar, segundo o relatório.A inteligência artificial generativa, que há pouco mais de um ano ficou no centro das atenções com o lançamento do ChatGPT, pode otimizar os recursos e assumir tarefas repetitivas, detalha o estudo, que, avaliou cerca de 63 casos de uso em diferentes indústrias.Se numa fase inicial os ganhos de eficiência serão sobretudo sentidos a nível interno, Gokhan Sari, sócio na McKinsey, afirma que o setor financeiro pode esperar uma mudança "mais da perspetiva do consumidor".A inteligência artificial é cada vez mais uma realidade entre os grandes bancos. O Goldman Sachs, por exemplo, utiliza uma ferramente assente em IA para automizar certos processos da programação, segundo noticiou o The Wall Street Journal, no início deste ano. O Citigroup também já recorreu à IA generativa para agilizar processos