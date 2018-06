Bancos querem que quem tenha empréstimo e arrende a casa tenha penhor a seu favor

A Associação Portuguesa de Bancos diz que o financiamento obtido junto do BCE pode ser prejudicado se as instituições de crédito não tiverem nada a dizer no arrendamento dos imóveis dados como garantia, como pretende o Governo.

Os bancos pretendem que quem tem empréstimos à habitação e decide arrendar a sua casa crie, a seu favor, "um penhor dos saldos da conta onde as rendas são depositadas", de acordo com um parecer da Associação Portuguesa de Bancos (APB) citado pelo Diário de Notícias.

Esta é uma das soluções avançadas pela associação presidida por Fernando Faria de Oliveira (na foto), que está contra a proposta do Governo para as novas políticas da habitação, que prevê que o arrendamento de casas a serem pagas aos bancos possa ser feito sem qualquer intervenção do banco.



Assim, ou há um penhor dos saldos da conta onde as rendas são depositadas, para que o banco não corra o risco de desvalorização do imóvel, ou então, "os rendimentos correspondentes às rendas pagas" devem ser consignados às instituições, propõe a APB. Isto enquanto não estejam em vigor as regras que permitam que haja a incorporação nos custos dos novos contratos, que até aqui não estão contemplados.

O DN tinha noticiado, durante o mês de Maio, que arrendar uma casa dada como hipoteca num empréstimo deixava de precisar de autorização do banco, como ocorria até aqui. Aliás, em grande parte das situações – que não fosse por desemprego, mudança de local de trabalho e alterações na estrutura do casal, se tivesse havido subscrição em conjunto do empréstimo – havia espaço para que o banco alterasse os encargos com os créditos para os clientes (aumento do "spread", que é a margem que o banco reserva para si, para além das taxas indexantes).





Esta terça-feira, 12 de Junho, o mesmo jornal dá conta do parecer da APB, que diz que "as condições acordadas" nos contratos concedidos até aqui "não tiveram obviamente em conta a possibilidade de o mutuário vir a arrendar, sem quaisquer limites, o bem hipotecado". O "spread" acordado não contempla esse risco. Daí a necessidade, na óptica dos bancos, de um período de transição para que tal risco seja incorporado.