Bancos terão de ceder dados às fintech “a bem ou a mal”, diz BdP

O Banco de Portugal tranquiliza as fintech, depois da Autoridade da Concorrência ter acusado uma “transposição lenta” da nova directiva e as barreiras à entrada ditadas por este atraso.

A nova directiva de pagamentos, a PSD 2, define que os clientes podem autorizar entidades terceiras a efectuar pagamentos, e portanto os bancos têm de ceder os dados dos clientes às fintech. A directora adjunta do Departamento de Sistemas de Pagamentos do Banco de Portugal, Maria Tereza Cavaco avisa: "Os bancos, se não derem a bem, vão ter de dar a mal. Porque se não derem a bem e não cumprirem os requisitos vão ter de simplesmente permitir o acesso ao seu homebanking".





A SIBS está actualmente a construir uma plataforma (API) para facilitar a troca de informações entre os bancos e as fintech, mediante a autorização do cliente. Os bancos podem optar por esta via ou por criar as próprias soluções, mas a acção é obrigatória e sujeita a condições apertadas, nomeadamente no que toca ao tempo de resposta. "Aquilo que o regulador vai fazer depois é verificar se a API que a SIBS disponibiliza, ou outras soluções individualizadas, cumprem ou não todos os requisitos. Nós vamos monitorizar quando for a altura", garante Maria Tereza Cavaco.





Estas declarações surgiram no âmbito da APED Retail Summit, uma conferência que juntou representantes do Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência, SIBS e Visa com os de duas fintech, Easypay e Aptoide.