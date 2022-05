BCE avisa bancos para reavaliarem as projeções

O Banco Central Europeu (BCE) avisou esta quarta-feira os bancos de que podem vir tempos turbulentos devido à guerra na Ucrânia e à subida acelerada das taxas de juro, que tornam os mercados mais voláteis.Em entrevista ao diário italiano La Reppublica, o supervisor-chefe do BCE, Andrea Enria, destacou ainda que os elevados preços da energia e de bens essenciais estão a gerar aumentos na inflação e a desacelerar o crescimento na União Europeia, ofuscando o aumento das taxas de juro e das margens bancárias.Por outro lado, o supervisor-chefe do organismo internacional destacou ainda a resiliência dos bancos em 2021, que continuaram a limpar os balanços, apesar de um aumento de incumprimentos nos últimos três meses do ano, quando as medidas de apoio à Covid-19 foram retiradas.