BCP aproxima-se dos turistas chineses em Portugal

O vice-presidente da comissão executiva do BCP, João Nuno Palma, viajou para a China para assinar um memorando de entendimento com um serviço da Alibaba. O objectivo é permitir pagamentos digitais a turistas chineses.

O BCP, cujo principal accionista é a Fosun, quer aproximar-se dos turistas chineses em Portugal e, para isso, assinou um memorando de entendimento com a plataforma de pagamento digital Alipay, ligada ao grupo Alibaba.

O vice-presidente da comissão executiva do BCP, João Nuno Palma, viajou para Hangzhou, na China, para assinar um memorando de entendimento com Angel Zhao, responsável pela equipa de globalização da Alibaba. "Procurar novas formas de colaboração, tanto em pagamentos online e e-commerce como em serviços para empresas e clientes portugueses e chineses" é o objectivo, segundo uma nota de imprensa divulgada pelo banco.

Para já, o BCP quer tornar-se no primeiro banco a facilitar as transacções entre viajantes chineses e comerciantes em Portugal. A intenção é lançar os pagamentos Alipay nos estabelecimentos, que estarão disponíveis nas lojas em Portugal para pagamentos de visitantes chineses que não sejam em numerário.

Esta é uma forma de aproximação do banco ao mercado chinês. Na cimeira de turismo que se realizou há uma semana, foi referido que os chineses são os turistas que mais gastam em Portugal, com um valor médio de compras de 642 euros por dia.



O BCP é detido, em 25%, pela Fosun, que é o seu principal accionista. Quando entrou no banco, no final de 2016, o grupo chinês afirmou que a entrada na instituição financeira presidida por Nuno Amado (banco que está em processo de nomeação de nova administração) prevê o "apoio activo na formulação de propostas de valor para o robustecimento do banco e desenvolvimento da sua estratégia de longo prazo".