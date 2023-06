BCP lança crédito à habitação com "spread" de 0% até ao final de 2024

Leia Também CGD vai cortar "spreads" a famílias que encaixem no crédito bonificado

taxa anual de encargos efetiva global, sem vendas facultativas associadas - o único indicador que reflete todos os custos do crédito, incluindo juros e comissões - é de 6,3%, com uma TAN variável, a Euribor a seis meses de maio de 2023, a que se soma o spread base de 1,75% a partir de 2025.



No mesmo caso, mas com vendas facultativas associadas, a TAEG desce para 5,3%, que equivale à Euribor a seis meses de maio de 2023, a que se soma um spread de 0,8% a partir de 2025).

O BCP lançou esta quarta-feira uma nova campanha de crédito à habitação. O banco está a oferecer um "spread" de zero no crédito à habitação até ao final de 2024.A campanha pressupõe, no entanto, a domiciliação do ordenado numa conta à ordem do BCP, dois débitos diretos mensais, seguro multirriscos habitação comercializado pela Ageas e seguro de vida da Ocidental Vida.Os créditos elegíveis tem de ser contratualizados até 30 de setembro de 2023 e podem ser de transferência de crédito, para compra de casa ou obras.No caso de crédito a taxa variável, explica o banco, "até ao final de 2024, a prestação que pagar terá a dedução do juro correspondente ao 'spread' contratado", ao passo que, no caso da taxa mista, "até ao final de 2024, a prestação que pagar terá a dedução do juro correspondente ao spread contratado para o período de taxa variável". Já no caso de contratualização a taxa fixa, "até ao final de 2024, a prestação que pagar terá a dedução do juro correspondente a uma taxa de 0,85%".Para o efeito, no caso de um crédito a taxa variável para uma pessoa com 30 anos de 100 mil euros, a TAEG,