CGD vai cortar "spreads" a famílias que encaixem no crédito bonificado

não tivemos nenhuma fila de pessoas a entrar pelas agência adentro" e que "os bancos foram resolvendo paulatinamente os casos".Já sobre os depósitos, o presidente executivo da CGD afirmou que "há um mito" de que os juros pagos pela poupança são reduzidos, adiantando que "se formos ver tudo o que são ofertas de taxas, o que temos é que a cada 15 dias há um banco que aumenta uma taxa, em média, desde o início do ano".No mesmo debate, o presidente executivo do Santander Totta afirmou que "nos últimos 10 anos, os portugueses que têm crédito à habitação pagaram menos 11 mil milhões de euros de juros do que se tivessem as taxas que existiam, em média, na UE". Esta poupança está associada, frisou, ao facto de no país o grosso dos financiamentos à habitação estar indexado a taxas de juros variáveis.

em termos de execuções judiciais para tomadas de casas, estas são seis vezes menos do que tínhamos em 2018, no caso do BCP". "Isto demonstra maior sensibilidade", afirmou o banqueiro.



No que toca aos depósitos, o CEO do BCP frisou que



Apelo a que não tenhamos "memória curta"

João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI, fez um apelo durante o debate entre os principais banqueiros para que "não tenhamos memória curta".



"Fizemos todos um enorme esforço para conseguirmos ter uma banca saudável que possa apoiar as famílias e as empresas", frisou.



No que toca ao crédito à habitação, o banqueiro adiantou que o setor presta atenção aos recados dos principais protagonistas políticos, mas frisou que "é aconselhável que não utilizemos a banca como um mecanismo para ser populista".



"No BPI, nos últimos 12 meses, entraram no banco apenas quatro casas de recuperação e, nos últimos três anos, apenas 30", descreveu, adiantando que a isntituição financeira tem uam carteira com cerca de 140 mil créditos à habitação.



IPO como caminho mais evidente

Mark Bourke, CEO do Novo Banco, preferiu deixar o debate em torno do crédito à habitação e dos depósitos mais centrado na concorrência. Já sobre o futuro do banco, adiantou que continuam a trabalhar para um cenário de dispersão de capital em bolsa.



"Estamos agora a prepararmo-nos para quando a altura chegar e os mercados abrirem olharmos para a operação", afirmou no debate, frisando que ainda que haja vários cenários em aberto "u m IPO seria o caminho mais evidente".



"A taxa média em Portugal nos últimos 10 anos foi de 1,2% e na Europa foi de 2,4%", explicou Pedro Castro e Almeida, reconhecendo depois que "nos últimos seis meses é verdade que [os portugueses] estão a pagar mais" por força da subida das Euribor. E destacou que o problema mais significativo está relacionado com o ritmo de subida dos juros que, face a 2008, foi muito mais signficativo."Quantos clientes estão em incumprimento nos bancos? Se houvesse um grande incumprimento quereria dizer que os bancos não estavam a ajudar, mas não temos um incumprimento relevante nos bancos e é inclusive inferior a 2019", sublinhou.O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, alinhou pelo mesmo diapasão, detalhando que "por detrás de todas as estatísticas existe um contexto", numa alusão aos números que dão conta de que em Portugal os juros cobrando no financiamento para a compra de casa são mais elevados do que a média da Zona Euro."A taxa variável em Portugal é maior do que na Zona Euro: 75% dos créditos na Europa são a taxa fixa, em Portugal são 25%", enfatizou. "Ora, quando as taxas sobem não era normal e expectável que essa realidade se materializasse? Os clientes [da Zona Euro] estiveram a pagar nos últimos 10 anos uma taxa maior", descreveu.Miguel Maya adiantou ainda que ""se um cliente acha que os depósitos não estão a ser pagos convido os clientes a virem ao BCP". "A questão que devíamos estar a colocar é porque o preço da habitação cresceu entre 2019 e 2022 45%", acrescentou de seguida.