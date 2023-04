EuroBic lança spread mínimo de 0,75% nas transferências de crédito à habitação

Leia Também Taxa de juro no crédito à habitação dá salto para máximos de quase 14 anos Este é um cenário em que se junta todas as prestações numa só mensalidade.

O EuroBic anunciou esta quinta-feira o lançamento de uma campanha de transferências de crédito à habitação com um spread a partir de 0,75%, de acordo com um comunicado da instituição bancária.Para este efeito, o banco vai disponibilizar um simulador para a transferência de créditos, "que permite ao cliente potencial calcular com elevado realismo o nível de poupança que é possível realizar com uma transferência de crédito para o EuroBic".O spread mínimo de 0,75% é apenas para montantes de financiamento acima dos 50 mil euros, sendo que a campanha, válida até ao final do ano e sujeita a um período de fidelização de 24 meses, inclui também uma solução para a consolidação de outros créditos.Esta campanha de transferências é a resposta do EuroBic à atual conjuntura de subida de taxas de juro, procurando beneficiar as famílias que pretendam rever condições financeiras em créditos já com alguma maturidade e sem incidentes", informa ainda o banco.