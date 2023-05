Bankinter volta a baixar spread mínimo do crédito à habitação para 0,75%

A subida das taxas Euribor, e a consequente exposição das famílias a aumentos de custos, tem levado os bancos a avançar com novas campanhas para atrair clientes de outras instituições.Além de um novo spread mínimo do crédito à habitação, o Bankinter adianta em comunicado que reviu em baixa a generalidade dos spreads para novas operações de crédito babitação e "passou a disponibilizar também a Euribor a três meses e a seis meses, conjuntamente com a Euribor a 12 meses, para total flexibilidade dos clientes na escolha do seu indexante de taxa variável".Na nota, o banco indica que também baixou a taxa fixa promocional a dois anos, "que desce de 3,50% para 3,00%, para propostas criadas entre 9 e 31 de maio de 2023 e escrituradas até 31 de agosto do mesmo ano".Estas condições, sublinha o Bankinter, estão disponíveis para clientes que pretendam comprar casa e para clientes com crédito à habitação noutros bancos "que pretendam a estabilidade e a diminuição da sua prestação mensal"."As alterações ao nível da grelha de spreads, taxas fixas promocionais e indexantes de taxa variável enquadram-se na estratégia do Bankinter relativamente ao apoio à concretização dos projetos das famílias, procurando disponibilizar soluções vantajosas, competitivas e adequadas às necessidades dos clientes e à conjuntura", afirma Vítor Pereira, diretor de produtos, CRM, Marketing e Canais Digitais e Membro da Comissão Executiva do Bankinter.