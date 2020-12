BCP será o banco que irá pagar mais pelo adicional de solidariedade

Leia Também Governo mantém adicional de solidariedade sobre a banca em 2021

Termina esta terça-feira, 15 de dezembro, o prazo para os bancos entregarem as declarações financeiras que irão determinar quanto irão pagar no âmbito da contribuição adicional de solidariedade, taxa criada pelo Governo no Orçamento Suplementar. O BCP, pela dimensão dos depósitos, deverá ser aquele que terá o maior encargo, avança a TSF , que cita os cálculos da corretora Infinox.De acordo com a corretora, o BCP deverá entregar ao Estado cerca de 6 milhões de euros. Seguem-se o Santander e a Caixa Geral de Depósitos (CGD), que irão pagar 5,5 milhões de euros cada um. Já o BPI e o Novo Banco deverão pagar, cada um, em torno de 3 milhões de euros.A contribuição adicional de solidariedade, recorde-se, foi criada no Orçamento Suplementar para 2020, estando já garantida a sua continuação em 2021. A taxa é de 0,02% sobre os passivos dos bancos, constituídos pelos depósitos, e a receita reverte para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.