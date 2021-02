Lucros do BPI derrapam 68% para 104,8 milhões em 2020

Leia Também BCP, BPI e Banif usados para pagar corrupção em Angola

Leia Também BPI vende 300 milhões em malparado

Leia Também Fundo do BPI compra Picoas Plaza por 15 milhões de euros

Leia Também BCP será o banco que irá pagar mais pelo adicional de solidariedade

O BPI reportou um resultado líquido de 104,8 milhões de euros em 2020, valor que representa uma queda de 68% face aos lucros de 327,9 milhões que tinha registado no anterior. Este resultado é registado num ano marcado pela pandemia, em que o banco constituiu 151 milhões de euros em imparidades de crédito.Os resultados foram divulgados esta quinta-feira, 4 de fevereiro, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "Em 2020, o BPI constituiu 151 milhões de euros de imparidades de crédito líquidas, incluindo imparidades não alocadas de 97 milhões de euros, para prevenir impactos futuros da pandemia, o que explica a redução do resultado consolidado (-68%) e do resultado líquido recorrente em Portugal (-64%)", detalha o banco.Apesar do contexto "adverso", o BPI destaca a evolução positiva da atividade comercial, bem como a melhoria da qualidade da carteira de crédito, com a redução do malparado.A carteira de crédito total aumentou em 5,4% e fixou-se em 25.695 milhões de euros, um comportamento explicado com a evolução em todos os segmentos. O crédito a particulares aumentou 5,4%, com destaque para o crédito à habitação, que cresceu 5,5% e totalizou 12.008 milhões de euros. Já o crédito às empresas aumentou em 5,9% e totalizou 10.072 milhões de euros.Ainda no que diz respeito ao crédito, o BPI viu o rácio de malparado reduzir-se em um ponto percentual, para 2,1%, o equivalente a 598 milhões de euros de créditos não produtivos. No final de 2020, este montante estava coberto em 141% por imparidades e colaterais.Quanto aos depósitos de clientes, estes aumentaram em 13%, para um total de 26.009 milhões de euros no final do ano passado. Em sentido contrário, os ativos sob gestão recuaram 1,6% e as ofertas públicas de subscrição caíram 14,8%. Assim, os recursos totais de clientes cresceram 7,6% e ascenderam a 36.989 milhões de euros em 2020.Do lado operacional, o BPI conseguiu ainda aumentar a margem financeira em 3,2%, para os 450,1 milhões de euros. Em sentido contrário, as comissões líquidas recuaram 5% para os 244,9 milhões de euros, um movimento que o banco explica com a redução da atividade económica em 2020. Assim, o produto bancário acabou por cair ligeiramente, em 1,3%, para um total de 698,3 milhões de euros.Já os custos de estrutura reduziram-se em 4,5, para os 426,3 milhões, enquanto o rácio de "cost-to-income" registou uma melhoria, passando de 60,2% no final de 2019 para 58% em 2020.Quanto à capitalização do banco, o rácio de "common equity tier 1" aumentou de 13,4% no final de 2019 para 14,1% em dezembro de 2020.No final de 2020, o BPI tinha 97,5 mil contratos de crédito abrangidos por moratórias, correspondendo a 5.620 milhões de euros de crédito. O número de contratos abrangidos pelas moratórias reduziu-se face ao final do terceiro trimestre de 2020, já que uma parte significativa destas moratórias viram o seu prazo vencer.Os 5.620 milhões de euros, detalha ainda o banco, correspondem a 22% da carteira de crédito total. Deste montante, 2.495 milhões dizem respeito a crédito à habitação, outros 333 milhões a crédito pessoal e automóvel e os restantes 2.792 milhões a crédito a empresas.Ainda no âmbito das medidas de apoio criadas para dar resposta à crise gerada pela pandemia, o BPI recebeu 8.400 candidaturas às linhas de crédito garantido pelo Estado, que correspondem a um financiamento de 722 milhões de euros em crédito já contratado ou aprovado e em análise pela Sociedade de Garantia Mútua.Notícia atualizada pela última vez às 16h40 com mais informação.