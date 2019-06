BdP "devia ter feito mais" para alertar sobre exposição da CGD ao BCP, diz Faria de Oliveira

Em causa está o empréstimo de 350 milhões de euros concedido a Joe Berardo para financiar a compra de títulos do BCP, que acabaram por sofrer uma queda acentuada e provocar perdas avultadas para a Caixa.



Na mesma audição, o presidente da APB disse que Joe Berardo era uma "preocupação constante" na administração do banco estatal, garantindo que o reforço das garantias junto do empresário madeirense "foi a melhor opção" para a Caixa. A execução das garantias, ou seja, das ações do BCP, não era uma solução possível.



"Se houvesse indicações muito claras de que isto estava a acontecer, pelo menos alertar podia ter acontecido. Podia ir mais longe e alertar", acrescenta o gestor, dizendo estar a "falar com bom senso". Para Faria de Oliveira, esta venda não seria viável porque as cotações estavam sob pressão. Isto "ia causar um problema sistémico", afirmou o presidente da APB.

Nesse sentido, só havia uma saída possível: o reforço das garantias. "Era uma opção melhor para a Caixa", defende o gestor, considerando que aquilo que Berardo defendeu na sua audição - de que a CGD devia ter vendido os títulos - "não corresponde à realidade".

Fernando Faria de Oliveira, antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), defende que o Banco de Portugal devia ter feito mais e alertar os outros bancos para a exposição do banco estatal ao BCP."Podia e devia ter feito mais", responde o atual presidente da Associação Portuguesa de Bancos, na comissão parlamentar de inquérito, depois de a deputada do PSD Inês Domingos ter questionado se o regulador devia ter alertado os outros bancos para a elevada concentração do investimento e garantias.