Faria de Oliveira: "Jorge Tomé é que sabia da operação La Seda"

O antigo presidente da CGD garante que quem tinha o conhecimento total da entrada da Caixa no capital da La Seda e a vinda do projeto Artlant para Portugal era Jorge Tomé.

Fernando Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB) e antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), garante que a entrada do banco público no capital da La Seda Barcelona e no projeto da fábrica de Sines era do conhecimento de Jorge Tomé e não seu. O gestor recorda que tinha acabado de chegar de Madrid e estava "longe de conhecer os contornos" desta operação.

"O conhecimento total da operação da La Seda era dele [Jorge Tomé] e não meu. Tinha acabado de regressar de Madrid e estava muito longe de conhecer os contornos de como tinha sido feita a participação da CGD e o objetivo fundamental que levou a essa decisão", afirma Faria de Oliveira na comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD, esta segunda-feira, 17 de junho. Na sua audição, Jorge Tomé afirmou que o investimento da CGD na La Seda "não fazia sentido nenhum".

Já enquanto responsável máximo pela operação da CGD em Espanha, Faria de Oliveira diz ter sabido por Santos Ferreira que a "CGD ia fazer um investimento na La Seda" e nada mais.





"Jorge Tomé relatou-me a situação sobre o projeto La Seda e Sines. Relatou-me que o presidente do grupo Matos Gil estava descontente com a orientação que estava a ser levada a cabo na La Seda naquele momento e que achava que devia haver uma alteração da administração da La Seda, para uma composição mais profissional". Mais tarde "vim a saber que algures em janeiro houve uma reunião de Matos Gil com o presidente da La Seda" na qual o empresário disse a Rafael Español que "seria bom que saísse e que houvesse uma recomposição da administração da La Seda".





Nessa reunião, continua o presidente da APB, foi criada a expectativa de que o presidente da La Seda aceitava sair. Foi então que um conjunto de acionistas espanhóis fez saber que não aceitava e entregou uma queixa na CMVM dizendo que os acionistas portugueses queriam controlar o grupo e lançar uma OPA sobre a La Seda. Os desentendimentos começaram neste momento. "Não podia aceitar que a CGD tivesse de fazer uma OPA, em conjunto com a Imatosgil, sobre a La Seda".