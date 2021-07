BE considera que relatório do NB "tem falhas" e apresenta 60 alterações

O Bloco de Esquerda vai apresentar 60 propostas de alteração ao relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco. O partido considera que o documento "tem falhas" e que é "parcial" relativamente à responsabilidade do Governo na venda da instituição financeira."O relatório tem falhas por erro e por omissão e padece de uma parcialidade evidente no que toca à intervenção do Governo sobretudo no processo de venda do Novo Banco à Lone Star", afirmou Mariana Mortágua, deputada bloquista, numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira. Os partidos têm até às 15:00 de hoje para apresentar as suas propostas de alteração.Nesse sentido, o partido apresentará "60 alterações às conclusões deste relatório", focando-se em três pontos, disse.Em primeiro lugar, a forma como a resolução foi feita "prejudicou o valor do banco e, por consequência, as contas públicas". Por outro lado, o Governo, "ao aceitar uma venda naquelas condições, desprotegeu o interesse público".E, por fim, "a gestão do banco contribuiu para maximizar as perdas para os contribuintes, maximizando a injeção de capital do Fundo de Resolução no Novo Banco em benefício do acionista Lone Star", concluiu.

A deputada acrescentou que o partido tem "a votação em aberto", que "dependerá exclusivamente do resultado das votações sobre as conclusões".



Esta sexta-feira, o PSD também já disse ir apresentar "dezenas de alterações" às conclusões do relatório. Vai, no entanto, votar contra a parte referente ao apuramento dos factos por considerar que "não tem emenda" e que o relatório teria de ser refeito.



(Notícia atualizada.)