PSD quer "várias dezenas" de alterações às conclusões do relatório do Novo Banco

Uma das alterações propostas é relativa às conclusões sobre a alienação do banco. "Todos nos recordamos que quem veio ao país anunciar a alienação foi o senhor primeiro ministro. Não pode depois dizer-se no relatório que todo o processo foi desenvolvido pelo Banco de Portugal, esquecendo por completo a responsabilidade governamental nessa fase", disse Duarte Pacheco.





"Percebo que quando as coisas não correm bem se procure aligeirar responsabilidades" e "é aquilo que o PS está a querer fazer. Não é certo", frisou.



"O nosso sentido final de voto dependerá do grau de aprovação das conclusões que estamos a apresentar", rematou o deputado do PSD. Os partidos vão discutir o relatório na próxima segunda-feira para depois votar o documento no dia seguinte.

O PSD vai apresentar várias propostas de alteração às conclusões do relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco, mas vai votar contra a parte referente ao apuramento dos factos. Para o deputado Duarte Pacheco, "não tem emenda" e seria necessário refazer o relatório redigido pelo socialista Fernando Anastácio."O PSD vai votar contra e não apresentar uma única proposta de alteração a toda a parte referente ao apuramento dos factos", começou por dizer Duarte Pacheco, deputado do PSD, numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, o último dia para os partidos apresentarem as propostas de alteração ao relatório.A decisão de votar contra esta parte deve-se à "limitação de tempo e porque obrigaria praticamente a fazer um relatório novo", disse. "Não tem emenda e como não tem emenda era refazer" todo o relatório. "Nesses termos, a nossa opção é simples: o que não tem emenda não vale a pena apresentar alterações. É votar contra"."Quanto às conclusões temos várias dezenas de propostas de alteração que visam introduzir seriedade, factualidade e equilíbrio nas mesmas", continuou.