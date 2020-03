A presidente do Santander, Ana Botín, e o CEO, José Antonio Álvarez, decidiram aplicar um corte de 50% da sua remuneração total.

O Santander anunciou no final do dia de ontem que os executivos de topo do banco serão alvo de um corte dos salários para financiar um novo fundo criado para ajudar na luta contra o coronavírus.