BPI dá 140 milhões ao CaixaBank em dividendos

"O Banco BPI informa que, por deliberação tomada hoje pelo seu acionista único, foram aprovados o Relatório e Contas Consolidado e as Demonstrações financeiras e notas individuais relativas ao exercício de 2018 e a proposta do Conselho de Administração do Banco BPI para a distribuição de dividendos, referentes aos resultados de 2018, no montante de 140 milhões de euros", pode ler-se no comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



"O payout aprovado corresponde a 31% do lucro líquido individual do BPI em 2018 (excluindo a mais-valia potencial decorrente da reavaliação da participação no BFA)", salienta a empresa em comunicado.



O BPI fechou 2018 com um lucro de 491 milhões de euros, um aumento muito significativo face aos 10,2 milhões do ano registados no anterior, com o contributo de 396 milhões – ou 80% - da atividade em Portugal.