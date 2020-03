Também o Santander vai restringir acesso aos balcões, gerindo os fluxos de entradas "de modo a evitar aglomerações excessivas que possam implicar maiores riscos de contágio" .

Assim, o banco diz que "será dado acesso simultâneo a um número de clientes que seja equivalente ao número de colaboradores existente no interior do balcão".

Apesar de não haver informação ainda sobre esta medida em relação aos outros bancos, o Santander realça que o fará "à semelhança de medidas similares a adotar pelos restantes operadores do sector".



Os clientes deverão assim, como já acontece com outro tipo de estabelecimentos, aguardar a sua vez em fila no exterior, guardando a distância social entre eles aconselhada pelas autoridades de saúde.

O BPI já fez saber, numa informação enviada às redações, que "todas as suas unidades comerciais – balcões, centros premier, balcão móvel e centros de empresas – estarão a funcionar 'à porta fechada' a partir de segunda-feira, dia 16 de março", podendo os clientes, com "absoluta necessidade de atendimento presencial", "assinalar a sua presença e serão devidamente atendidos". O banco liderado por Pablo Forero realça que "esta decisão é temporária e será alvo de um acompanhamento permanente e posterior reavaliação assim que a evolução da situação o permita".Os bancos sustentam estar a seguir as recomendações da Direção Geral de Saúde, e também estarão a seguir as diretivas sobre espaços comerciais, limitando a sua afluência.À Lusa, a Caixa diz que "está a tomar as medidas necessárias para manter a continuidade do funcionamento dos diversos serviços, processos de negócio e relações com os seus clientes e outros 'stakeholders' dentro dos níveis de serviço normais", mostrando-se "disponível para estudar e apoiar os seus clientes a ultrapassar eventuais constrangimentos que advenham da covid-19".No caso do Novo Banco, os balcões também se mantêm abertos, mas em situação de acumulação de clientes, cabe ao gerente do balcão assumir um encerramento controlado, controlando assim a afluência de clientes.Há já, no entanto, situações nas zonas mais críticas com controlo de acesso ou mesmo com alguns encerramentos temporários nalguns dos bancos.A Associação Portuguesa de Bancos já tinha apelado para que os clientes privilegiem o uso dos canais digitais e telefónicos, "evitando, quando tal for possível, o recurso às agências", disse num comunicado na quinta-feira, recomendação que se aplicava "em especial" aos clientes "mais vulneráveis como idosos, pessoas com doenças crónicas ou sistemas imunitários enfraquecidos", refere ainda a entidade que representa os bancos nacionais.As "operações do dia-a-dia como transferências bancárias, pagamento de serviços ou carregamentos de telemóveis poderão ser executadas, de forma segura e cómoda, através do 'homebanking' ou da aplicação do banco, bem como das máquinas de Self-Service instaladas nas agências ou da rede de ATM". Além disso, "deverão ser ainda privilegiados os pagamentos com cartão (se possível 'contactless') ou através de meios digitais", evitando-se o manuseamento de dinheiro vivo.Além disso, as instituições financeiras estão a adotar um conjunto de medidas de prevenção, nomeadamente o reforço de higienização das instalações, a dispersão física de colaboradores afetos a determinados serviços, a limitação da participação em reuniões, eventos ou viagens ao estrangeiro, privilegiando-se a realização de contactos ou reuniões através de meios remotos, como a videoconferência, nota a APB.(notícia atualizada às 19:58 com mais informação)