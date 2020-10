Metro de Lisboa disponibiliza ferramenta online para a adesão e renovação dos passes 4_18 e Sub23

O Metropolitano de Lisboa pretende, através da adesão e renovação digital dos cartões Lisboa VIVA 4_18 e Sub23, melhorar o seu atendimento aos jovens estudantes e minimizar o risco de contágio da Covid-19, evitando a afluência presencial.

Os interessados terão até ao dia 30 de outubro para preencher um formulário no site do Metro de Lisboa, anexando toda a documentação necessária: o cartão Lisboa VIVA (caso sejam portadores de um e este se encontre válido) e a declaração de matrícula do presente ano, devidamente assinada pelo estabelecimento de ensino.

No caso dos alunos abrangidos pela Ação Social Direta no Ensino Superior, na declaração de matrícula deverá constar que são beneficiários de Ação Social Direta.

Concluída a transação, o carregamento do passe poderá ser efetuado em qualquer posto de venda ou nas máquinas de venda automática de títulos, existentes em todas as estações.