BPI triplica lucros para 307 milhões de euros em 2021

O BPI teve lucros de 307 milhões de euros em 2021. O resultado quase triplica o obtido no ano anterior, quando registou 104,8 milhões positivos.A atividade em Portugal contribuiu com 179 milhões de euros. O Banco de Fomento de Angola (BFA) lucrou 106 milhões (incluindo 40 milhões de euros de dividendos), e o moçambicano BCI obteve 23 milhões. A contribuir negativamente para o resultado esteve um custo de 22 milhões de euros com reformas antecipadas e rescisões voluntárias.Os resultados permitem, assegurou o CEO em conferência de imprensa, distribuir ao acionista CaixaBank um dividendo de 194 milhões de euros.Ao longo do ano passado, saíram 144 trabalhadores do banco detido pelos espanhóis do CaixaBank, e João Pedro Oliveira e Costa garantiu que "a vasta maioria" foi por aposentações antecipadas. O líder da instituição financeira garante que não tem planos para saídas adicionais, mas recordou que a transformação do negócio bancário, incluindo a digitalização, é um tema em análise permanente.Oliveira e Costa assegurou no entanto que se houver necessidade de saídas adicionais, isso será feito com "respeito pelo historial das pessoas".O presidente executivo considera que face aos números de 2021, existe margem para o BPI "enfrentar o ano de 2022 com tranquilidade".Quanto ao momento político, Oliveira e Costa realçou que o resultado das eleições trouxe "uma grande clarificação para o futuro, que reduz fatores de incerteza" e "uma grande oportunidade que vai criar um momento histórico", devido aos fundos europeus no valor global de mais de 60 mil milhões de euros, que providenciam um "vento de popa" ao país.A tarefa de governar, afirmou, "é sempre difícil", mas o quadro parlamentar que saiu das legislativas criou condições para que "não haja incerteza durante pelo menos quatro anos".